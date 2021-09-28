حملات مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات الموجة ألــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضروة التصدى بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أى أعمال بناء مخالف فى المهد، ومنع تعدى أى مواطن على أى قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أى مخالفات على أراضى أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندرى.

وفى هذا الصدد، شن حى العجمى برئاسة الأستاذ السيد موسى حملة مكبرة لازالة التعديات على اراضى أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإزالة رقم 6 لسنة 2021 بقطعة الارض الكائنة ش إكسبريس قبلى طريق ام زغيو عبارة عن مبنى دور أرضى وغرفة وعدد 2 بوابة حديد على مساحة 15647 م2 وكذا تنفيذ القرار رقم 8 لسنة 2021 بالموقع الكائن طريق ام زغيو بجوار مخزن اخشاب الدسوقى عبارة عن مبنى إدارى دور ارضى وأسوار وعدد 2 بوابة حديد على مساحة 8951 م2 فضلا عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 3 لسنة 2021 للموقع الكائن طريق ام زغيو عبارة عن مبانى أرضية داخل قطعة ارض محاطة بأسوار على مساحة 12000 م2 وكذا تنفيذ القرار رقم 4 لسنة 2021 عبارة عن هدم أسوار من الطوب وبوابة حديد تم ازالتهم بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى السياق ذاته قام حى العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية وسملات وقواعد بقرية 4 بنجر السكر وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.

ونفذ حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة تمكنت من إزالة قواطيع مبانى بالدور التاسع علوى بالعقار الكائن ٤ شارع جعفر الجمرك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.



حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف



حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف



حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف



حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف



حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف



حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف