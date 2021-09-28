جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضى للأسر الطلابية بمشاركة الجامعات الحكومية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تنظيم الجامعة المهرجان الرياضى للأسر الطلابية للجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالى خلال الفترة من 1حتى 5 أكتوبر المقبل، بمشاركة الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ومحافظ كفر الشيخ ،اللواء جمال نور الدين، والدكتور عبد الرازق دسوقى ، رئيس الجامعة، بحضور رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الجامعة.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى "الإدارة العامة للنشاط الرياضي"، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا فى المجال الرياضى والذى يساهم بشكل إيجابى فى تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة تحرص على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يساهم فى دعم قدرات الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن المهرجان الرياضى للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة للتنافس الشريف فى النشاط الرياضى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات "خماسى كرة القدم – تنس الطاولة - كرة السرعة - دراتس - ألعاب ترويجية مفتوحة"، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.