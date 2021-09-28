جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد ندوة لقيادات وعاملي وزارة التموين والتجارة الداخلية

كتبت أسماء أمين

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ندوة توعوية لقيادات وعاملي وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة حول مراحل عمليات الجائزة ومنظومة التميز الحكومي، وذلك بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي وحرص جائزة مصر للتميز الحكومي على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وخلال فعاليات الندوة استعرضت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة نبذة حول أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030 والتي تتسق مع رؤية ورسالة وأهداف الجائزة، فضلًا عن القيم التى تحكم عمليات الجائزة من شفافية وتعاون واتقان، وإضافة قيمة بكافة السبل الممكنة لضمان تلبية احتياجات وتوقعات كل المعنيين.

كما أشارت سهى سعيد إلى فئات الجائزة المختلفة ومراحل تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة ومحاور ومعايير منظومة التميز الحكومي، كما ألقت الضوء على بعض النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي من الفائزين في الدورة الأولى، وكذا الإشادة بمشاركة وزارة التموين فى الدورة الحالية ليتأهل مرشحيها فى عدد من فئات الجائزة إلى التصفيات النهائية.

وأوضحت المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن انجازات الدورة الثانية للجائزة شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت: أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

وأكدت أن الدورة الثانية شهدت تحولًا الكترونيًا بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلًا من 39% في الدورة الأولى، كما شارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، وتمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.

كما استعرضت سهى سعيد كيفية شروط التقديم والمشاركة فى فئة جوائز التميز الفردي وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي وجائزة المواقع الالكترونية المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، والدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من إدارة الجائزة على مستوى جميع الفئات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقدمة على منصات التواصل الإلكترونية.

من جانبه أشاد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بمحتوى الندوة، مؤكدًا حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية في أعمال الدورة الجديدة للجائزة، مشيرًا إلى صدور قرار السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل اللجنة التنظيمية المعنية باتخاذ الاجراءات التنسيقية لمشاركة الوزارة والجهات التابعة ومديريات التموين بالمحافظات فى الدورة القادمة لجائزة مصر للتميز الحكومي.