تنفيذ 16 قرار إزالة بزمام الإدارة العامة لحماية النيل ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس جمال الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف حملة لإزالة التعديات بزمام الادارة العامة لحماية النيل ببنى سويف.

ونجحت الحملة فى تنفيذ عدد 16 قرار إزالة على مسطح اجمالى 4000 متر بزمام الإدارة العامة لحماية النيل ببنى سويف حيث تم تنفيذ عدد 11 قرار ازالة عبارة عن مبانى على مسطح 2500 متر وعدد 5 قرار ردم على مسطح 1500 متر بمركز الفشن محافظة بنى سويف.