اليوم السابع
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تعرف على موعد مؤتمر التاريخ الكنسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 03:00 ص
تعرف على موعد مؤتمر التاريخ الكنسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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ينظم مركز البابا شنودة للتاريخ الكنسى بكنائس وسط القاهرة بالاشتراك مع مركز الدراسات القبطية والمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى المؤتمر السابع للتاريخ الكنسى ما بعد مجمع أفسس الأول.

ويقام المؤتمر السابع للتاريخ الكنسى تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور شركائه فى الخدمة الرسولية الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة في المركز الثقافى الأرثوذكسى يومى 1 و 2 أكتوبر المقبلين.  

ويشارك فى المؤتمر الأسقف أشود مناتسكنيان مطران الكنيسة الأرمينية بمصر وكل أفريقيا والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى والأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها.

مؤتمر التاريخ الكنسى
مؤتمر التاريخ الكنسى

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