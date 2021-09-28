تعرف على خطوات إلغاء حجز تذاكر السكة الحديد عبر الإنترنت واسترداد قيمتها

يقدم "اليوم السابع" في خطوات بسيطة كيفية إلغاء عملية حجز تذاكر قطارات السكة الحديد التي تتم عبر شبكة الإنترنت واسترداد قيمتها والحالات التي لا يمكن فيها الإلغاء، وذلك خلال التقرير التالى:
1ـ يمكن لأى راكب إلغاء أى عملية حجز تمت عبر شبكة الإنترنت سواء كانت شاملة على حجز تذكرة واحدة أو مجموعة تذاكر
2ـ يتم في حالة إلغاء الحجز عبر الإنترنت استرداد قيمة التذاكر بالكامل أو جزء من قيمتها
3ـ يشترط لإلغاء الحجز عبر الإنترنت أن يكون الإلغاء قبل 48 ساعة من قيام رحلة القطار
4ـ في حالة وجود أقل من 48 ساعة قبل قيام الرحلة لا يمكن إلغاء السفر
5ـ يتم رد المبلغ إلى كارت الائتمان البنكى الذي تم الحجز باستخدامه
6ـ يستطيع المستخدم رد قيمه التذاكر باختياره من الصفحة الرئيسية للحجز على موقع الهيئة الإلكترونى على شبكة الانترنت
تعرف على خطوات إلغاء حجز تذاكر السكة الحديد عبر الإنترنت واسترداد قيمتهاالثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 09:00 ص
السكة الحديد
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يقدم "اليوم السابع" في خطوات بسيطة كيفية إلغاء عملية حجز تذاكر قطارات السكة الحديد التي تتم عبر شبكة الإنترنت واسترداد قيمتها والحالات التي لا يمكن فيها الإلغاء، وذلك خلال التقرير التالى:
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