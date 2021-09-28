بعد اكتشاف بؤر جديدة بالإسكندرية.. 15 معلومة عن النمل الأبيض وأضراره على النباتات

الاسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، اكتشاف بؤر جديدة للنمل الأبيض بالإسكندرية، حيث قامت لجنة بمعاينة وفحص وحده سكنية للإصابة بحشره النمل الأبيض بحى شرق، وتم التوصية باللازم واتباع تعليمات الوزارة .

وهناك 15 معلومة يجب أن تعرفها عن النمل الأبيض وأضراره على المنازل والنباتات:

1- تعد حشرة الأرضة من أخطر الحشرات وأكثرها ضررا

2- تقوم ببناء ممرات ومداخل يصعب الوصول إليها، وتقوم بإتلاف العديد من الأوراق والكتب والأخشاب فى المبانى والمكتبات

3- تتسبب حشرة النمل الأبيض فى أضرار جسيمة فى المنازل المبنية بالطوب النيء والتى تكون بها إصابات وأنفاق

4- تتهدم الجدران وتكون مفرغة من الداخل

5- تسبب التصاق الأبسطة والحصر المفروشة على الأرض وعند نزعها تتمزق

6- تظهر آثار أكل النمل من النمل ووجود أجزاء من التربة مكان التآكل.

7- تأكل الحشرة الأخشاب الملاصقة للحائط مثل الدواليب والنوافذ والأبواب والسقوف المصنوعة من جذوع الأشجار

8- يسمع ليلاً صوت مثل طقطقة اشتعال النيران

9- تآكل الأرضيات المصنوعة من الخشب (الباركيه) وعند نزعها يشاهد تربة مكان الأكل.

10- عند الفحص يتبين وجود أنابيب طينية غير الحوائط والنوافذ تبدأ من الأرض وتمتد لمصدر الإصابة

11- تسبب التصاق الأجولة والزكائب بالأرضية وتمزقها نتيجة أكل الحشرات فى الصوامع

12- تكون كتل طينية على جذوع الأشجار ووجود طبقة طينية على المنطقة السفلى من جذع الشجرة

13- تتسبب فى جفاف واحتراق أطراف الفروع بالنباتات وظهور لون أسود

14- تتسبب فى جفاف المحاصيل ومظهر الذبول رغم توافر الماء بالتربة ووجود بؤر خالية من النباتات تمتد تدريجياً لتشمل الحقل كله وموت النباتات.

15- يمكن الوقاية منها بطلاء الأخشاب واستخدم طرق سليمة عند بناء المساكن ومنع وصول الماء إلى الأخشاب، وتنظيف سقوف المنازل.