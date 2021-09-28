بدء صلوات القداس الإلهى على الأنبا هدرا مطران أسوان

كتب: محمد الأحمدى

بدأ منذ قليل القداس الإلهى فى حضور جثمان مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.

وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس عن تفاصيل جنازة الأنبا هدرا الذى توفى مساء أمس الاثنين، حيث أكدت أنه سيصلى عليه الجنازة فى الكاتدرائية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأوضحت أن الجسد سيصل إلى أسوان فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ويظل موجودا بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان لحضورالتسبحة طوال الليل ثم صلاة القداس الإلهى صباح غدا الأربعاء من السابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا.

وأضافت أنه يلى ذلك صلاة الجناز على روحه الطاهر.