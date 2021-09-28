انطلاق فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامتك تهمنا 2021" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

انطلقت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية (سلامتك تهمنا 2021) بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بإدفو بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

حضر الفعاليات، مدير الإدارة العامة للصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، ورئيس مركز ومدينة إدفو، علاوة على العضو المنتدب للشركة، وسط مشاركة عدد من العاملين وممثلى الشركات والجهات المعنية.

من جانبه، أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، أن المؤتمر سوف تستمر فعالياته على مدار يومين ويتضمن عرض لخطة الطوارئ والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات المتخصصة فى العديد من الموضوعات منها الأمراض المهنية وأهداف السلامة والصحة المهنية، بجانب المخاطر البيولوجية وإجراءات الوقاية والتعامل الآمن فى ظل جائحة كورونا، فضلاً عن الإسعافات الأولية والمخاطر الكيميائية.

وأضاف، بأن الفعاليات تتضمن أيضاً تنظيم ورشة عمل عن تحليل المخاطر الوظيفية والسلامة والصحة المهنية، علاوة على تنظيم مسابقة للتحدى بين الشركات فى مجال السلامة المهنية.