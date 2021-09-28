انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الثالث للدراسات العليا بطب أسنان جامعة القناة.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس المؤتمر العلمى الثالث للدراسات العليا بكلية طب الأسنان تحت عنوان Leading Steps in Dentistry II ومؤتمر أفضل رسالة تطبيقية.

وأكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تهتم بالمؤتمرات وورش العمل التى تعد ركيزة لتطوير البحث العلمى بعرض ما يستجد من أبحاث متخصصة تعمل على نقل الخبرات وتساهم فى تطوير المجتمع بالأفكار والتوصيات.

وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمرات العلميه تساعد على تفعيل البحث العلمى ومعرفة الجديد فى الأبحاث التطبيقية.

وأكدت هجرس، دعم الباحثين لتقديم أبحاث علمية متطورة وفعالة، فهم واجهة مشرفة لتقدم العملية البحثية بالكلية ووسيلة للتواصل المهنى بين التخصصات المختلفة فى مجال طب الأسنان لاسيما الأبحاث التطبيقية، مشيرة إلى أن البحث العلمى لم يعد حبيس الإدراج بل أصبح الباحث يتوجه إلى مجتمعه ويساهم فى حل مشكلاته، مؤكدة أن جميع أبحاث الدكتوراه بالكلية من العام القادم ابتكارية ولها إضافة علمية ومؤهلة للحصول على براءات الاختراع .

جانب من فعاليات المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر