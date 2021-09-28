اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المغرب: لجنة كورونا توصي بضرورة تخفيف الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:00 م
المغرب: لجنة كورونا توصي بضرورة تخفيف الإجراءات الاحترازية علم المغرب
أ ش أ

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أكدت مصادر من اللجنة العلمية لتتبع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التابعة لوزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء أن اللجنة ناقشت قضايا تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية وكذلك الجرعة الثالثة وتلقيح الأطفال أقل من 12 سنة، وهي التوصيات التي سيتم رفعها للجنة الوزارية بناء عليها تتخذ قراراتها.
 
وذكرت مصادر من اللجنة أنه تم إصدار توصيات بضرورة تخفيف الإجراءات الاحترازية، خاصة أن المؤشرات الوبائية جميعها في تراجع.
 
وأشارت المصادر إلى أنه فيما يرتبط بتلقيح الأطفال أقل من 12 سنة، فإن اللجنة اتفقت على أنه ليس من الممكن اتخاذ قرار في الوقت الحالي نظرا "لعدم توفر بيانات علمية كافية حول تلقيح هذه الفئة".
 
وأضافت أن اللجنة أوصت بضرورة اعتماد جرعة ثالثة خاصة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة والمشتغلين بالصفوف الأمامية الذين مرت ستة أشهر على جرعتهم الثانية.
 
وأكد أعضاء اللجنة أن رأيهم يظل استشاريا فقط وأن اتخاذ الخطوات الإجرائية يبقى مرهونا بتحركات اللجنة الوزارية وأعضاء الحكومة، مؤكدين أنه تم إعداد تقرير بما توصلوا إليه ليتم رفعها للسلطات المعنية.

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كورونا في المغرب

اخبار المغرب

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