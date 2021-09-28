المغرب تنعى الأميرة للا مليكة عمة الملك محمد السادس

وكالات الأنباء

نعت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة فى المغرب، اليوم الثلاثاء، الأميرة للا مليكة، عمة العاهل المغربى، الملك محمد السادس.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية، "بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم وكافة مكونات الشعب المغربي بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لجلالة الملك، ولجميع أفراد الأسرة الملكية، في هذا المصاب الجلل الذي لأراد لقضاء الله فيه، داعينه تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه.".

وأضاف البيان: "اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص جلالة الملك محمد السادس، على أن تتم جنازة الفقيدة، في إطار عائلي خاص، وحضور محدود جدا، وذلك في احترام تام لهذه الإجراءات".