"المركزى للإحصاء": 55 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية عام 2020 بزيادة 24%

كتب: مدحت عادل

تبقى التعديات على أراضى الدولة، أحد أهم الملفات التى تحتل الأولوية عند الدولة، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، وهو ما يدفع الدولة إلى ضخ مزيدا من الاستثمارات في مشروعات كبرى، آخرها افتتاح محطة مياه بحر البقر المصنفة ضمن الأكبر من نوعها في العالم.

ومع أهمية هذا الملف تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي حجم التعديات التي شهدها عام 2020، ومساحات الأراضي وفقا لما يلى:

- بلغ عدد حالات التعدى 55 ألف و626 حالة خلال عام 2020، مقابل 44 ألف و701 حالة عام 2019 بزيادة بلغت 24.4%.

- بلغت المساحة التي تم التعدي عليها ألفي و994 فدان عام 2020، مقابل ألفي و471 فدان عام 2019 بزيادة بلغت 21.2%.

- سجل عدد ما تم إزالته 44 ألف و104 إزالة عام 2020، مقابل 35 ألف و336 إزالة عام 2019 بزيادة 24.8%.

- بلغت مساحة ما تم إزالته 2469 فدان عام 2020، مقابل 2062 فدان بنسبة زيادة 19.7%.

يعتبر القطاع الزراعي أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي والعامل الأساسي للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التوسع الأفقي وتشجيع الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وإنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب في هذه المجتمعات مما يساعد على خفض معدلات البطالة.