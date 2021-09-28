المجمعة للتأمين الإجباري: ترخيص 18536 دراجة نارية و 4265 سيارة نقل و413 أتوبيس

كتبت : أمانى سمير

كشف تقرير حديث صادر عن "المجمعة للتأمين الإجباري" أن عدد " الدراجات النارية " الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 18536 دراجة من بينها و1200 موديل 2019 ، و4778 موديل 2020 ، و12551 موديل 2021 ، و7 دراجات موديل 2022 .

وبالنسبة للدراجات " النارية الأجرة" فقد بلغ عدد الوثائق التأمينية لها حوالي 4917 دراجة من بينها 125 موديل 2019 ، و167موديل 2020 ، و4624 موديل 2021، أما سيارات النقل فقد بلغ عدد الوثائق التأمينية لها حوالي 4265 سيارة نقل من بينها 43 سيارة نقل موديل 2019 ، و86 سيارة نقل موديل 2020، و1077 سيارة نقل موديل 2021 ، و3059موديل 2022.

وبلغ عدد الوثائق التأمينية للأتوبيس الخاص حوالي 413 أتوبيس من بينها سيارة واحدة موديل 2019 ، و40 سيارة موديل 2020، و200 سيارة موديل 2021 ، و172 سيارة موديل 2022، بينما السيارة الأجرة بلغ عدد الوثائق التأمينية لها حوالي 605 سيارة، من بينها 6سيارات موديل 2019 ، و25 سيارة موديل 2020 ، و195 سيارة موديل2021 ، و380 سيارة موديل 2022 .