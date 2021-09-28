الكهرباء تعلن تركيب 11.5 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت تركيب 11.5 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، موكدا أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الانتهاء من تركيب ما يقرب من 11.5 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية وتم القضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن فى نفس الوقت وأهمها مشاكل فواتير الكهرباء.

وأكد حمزة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حريص على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصرى حتى وإن كلفنا الأمر التأخر فى تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، موكدا أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين أن العداد التلقيدى يوفر فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، كاشفا أن هذه المعلومات خالية تماما من الصحة، والحقيقة أن معدلات استهلاك المشترك هى التى تحدد قيمة الفاتورة.

ويرى حمزة، أن هناك مميزات كثيرة للعداد مسبوق الدفع تصب فى مصلحة المواطن والدولة معا وحصول كل طرف على حقوقه كاملة، ويتميز العداد مسبوق الدفع بان المشترك يشحن رصيد وفق معدلات الاستهلاك الخاصة به وتتمكن شركة توزيع الكهرباء بتحصيل مستحقاتها اولا بأول.