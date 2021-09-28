"الكفن بدلا من فستان الزفاف".. تشريح جثمان عروس قليوب المقتولة ليلة الحنة

القليوبية ابراهيم سالم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من امام مشرحة مستشفى بنها العام ، حيث توجد جثة عروس قليوب التى تم العثور عليها امس مقتولة ليلة حنتها. ورصد اليوم السابع حالة الحزن التى تخيم على اسرة المجنى عليها والتى كانت تعد للاحتفال بليلة زفافها الجمعة القادمة بعدم تم عقد قرانها الجمعة الماضية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي، حيث تم نقل الجثة للمستشفى، وتبين أنها شابة فى العشرينيات من عمرها، ومن المقرر زفافها الخميس المقبل، وأنها خرجت من منزلها بعد تلقى اتصال هاتفى وفق رواية أسرتها وبعدها عثر على الجثة مصابة عدة إصابات وطعنات وإبلاغ أجهزة الأمن.

وكلف اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إدارة البحث الجنائى بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجنى عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها وسؤال أهلها وتحديد آخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة فى مكان الحادث، والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وسؤال المشتبه فيهم وأسرة المجنى عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.

وروى عدد من جيران عروس قليوب المقتولة ليلة حنتها، إن مرتكب الواقعة استدرجها لخارج المنزل بواسطة مكالمة تليفونية، ثم ارتكب جريمته كما سرق ذهبها الذى كانت ترتديه خلال حفل الحنة، كما سرق أيضا هاتفها المحمول ليحول دون كشف هويته والوصول إليه لينال عقابه الرادع، لكن رجال البحث الجنائى بالقليوبية سيكونوا له بالمرصاد ويتمكنوا من كشفه سريعا