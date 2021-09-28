القوى العاملة: صرف 5.1 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان تعيين 456 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 2 شباب من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1843 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 814 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.

وقالت المديرية، فى بيان، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح محمد عبد الوهاب ، خلال تقريره لشهر أغسطس الماضي، أنه تم صرف 107 ألف جنيه لـ 45 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 35 ألفاً و 397 جنيها رعاية صحية لـ 30 عاملاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 142 ألفاً و 397 جنيهاً لـ 75 عامل من المسجلين بالمديرية ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والاضحى المبارك لـ 5010 عاملاً بإجمالي 4 ملايين و 965 ألف جنيه .

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 247 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 14 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 167 منشأة أخرى ، وبحث 4 شكاوى عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 79 منشأة ، وإعادة التفتيش على 80 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 15 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 6 شكاوى للقضاء وجهات أخرى ، وتبقي 6 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 263 شهادة قياس مستوى مهارة ، وإصدار 231 رخصة مزاولة مهنة لـ 231 عامل .