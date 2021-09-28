الطفلة حبيبة من طلاب الدمج تحلم بالالتحاق بالمدرسة الرياضية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

رغم كونها من طلاب الدمج نظرا لوجود إعاقة ذهنية، إلا أن عشقها للرياضة لم يتوقف منذ نعومة أظافرها، حيث اتجهت للتدريب لتعلم الكاراتيه وانتقلت إلى تعلم كرة السلة .

وقالت حبيبة أحمد مصطفى عبده لليوم السابع، إنها ستلتحق بالصف الأول الإعدادى، مشيرة إلى أن حلمها هو الالتحاق بالمدرسة الإعدادية الرياضية بمحافظة بنى سويف، كونها تعشق الرياضة وممارستها.

وأضافت حبيبة، أنها منذ صغرها كانت تمارس رياضة الكاراتيه، مشيرة إلى أنها حصلت على الحزام الأخضر في لعبة الكاراتيه، ومعها شهادات تقدير بمشاركتها فى التدريبات من منطقة بنى سويف للكاراتيه.

وأكدت حبيبة أنها اتجهت بعد ذلك لممارسة كرة السلة، حيث إنها تلتزم بالانضباط فى التدريبات، مضيفة انها تتمنى أن يتم إلحاقها هذا العام بالمدرسة الإعدادية الرياضية بمدينة بنى سويف، كونها تعشق الرياضة وممارسة الرياضة.

من جانبها قالت والدة حبيبة إن نجلتها حبيبة لديها إعاقة ذهنية بسيطة جعلتها من طلاب الدمج، مشيرة إلى أن الإعاقة التى لدى حبيبة ليست بالإعاقة الشديدة.

وأضافت والدة حبيبة أن نجلتها بدأت فى تعلم رياضة الكاراتيه داخل نادى الشباب الرياضى بمدينة بنى سويف ومسجلة داخل النادى، مشيرة إلى أن نجلتها مقيدة بفريق الكاراتيه بنادى الشباب الرياضى فى 2017 .

وأضاف والدة حبيبة أن نجلتها حصلت على العديد من الشهادات كونها تمارس رياضة الكاراتيه، وكذلك أعطتها منطقة بنى سويف للكاراتيه خطابا يؤكد مشاركتها وتسجيلها مع فريق نادى الشباب الرياضى بمدينة بنى سويف فى 2017 .

وأضافت والدة حبيبة انها بعد ذلك اتجهت ابنتها لممارسة كرة السلة ومنظمة فى التدريب مؤكدة انها تذهب معها الى التدريب بانتظام .

وأكدت والدة حبيبة " قمت بتقديم ملف نجلتي للالتحاق بمدرسة الرياضية بنات الإعدادية حيث أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكدت الأم أن ابنتها لم تلتحق بالمدرسة، مشيرة إلى أنها تناشد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ووكيل وزارة التربية والتعليم بإعادة اختبار ابنتها وإلحاقها بالمدرسة الاعدادية الرياضية .

واشارت الام إلى ان حلم ابنها الوحيد وحلمها هو الالتحاق بالمدرسة الرياضية حتى تستطيع الاندماج مع المجتمع.



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