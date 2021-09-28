الصحة العالمية: 100 مليون صحة وحياة كريمة تقضى على الأوبئة قبل 2030

كتبت :هند المغربي

نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بالتنسيق ومنظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة والسكان والبيئة والزراعة احتفاليه بمناسبة اليوم العالمى للسعار، وتدشين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السعار بحلول 2030.

دكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية أشادت بالمبادرات الرئاسية في مصر لدعم الصحة قالت "أن المبادرات الرئاسية فى مصر قادرة علي جعل مصر خالية من الأوبئة قبل 2030، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية تسعي بقوة لدعم صحة المواطنين في مصر منها 100 مليون صحة، وكذلك حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، والتي من أولوياتها دعم صحة المواطنين.

وأشارت د.نعيمة القصير إلي أن السعار مرض فيروسي من أكثر من 4 آلاف سنة، وينتشر في أكثر من 150 دولة في العالم وأن هناك 59 ألف نسمه يموتون بسببه سنويا 40 ٪ منهم من الأطفال دون سن الخامسة، وأن تكلفة العلاج للشخص المصاب تصل إلى 50 دولارا مؤكدة أن هناك 15 مليون شخص تم تطعيمهم ضد السعار ونسبة قليلة جدا يموتون بعد التطعيم فى حالة إصابتهم.

حضر المؤتمر د.علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان د.زيلاليم تاديس رئيس مركز الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في الفاو ونائبه الدكتور احمد سعد والدكتور عبدالحكيم محمود علي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة.