السياحة: خدمة الرسائل النصية للسائح تبدأ فور وصوله بالترحيب وتعمل 24 ساعة

كتب رامى محيى الدين

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن خدمة الرسائل النصية تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال شركات المحمول فور وصوله السائح يتلقى رسالة ترحيب به، ويتم عرض كل الخدمات السياحية التي من الممكن أن يتلقاها أو تقدم له.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية رشا مجدى: "كما يتم إرسال الأرقام الخاصة بالإسعاف أو الشرطة في حال أراد استخدامها، الرسائل تصل السائح بعدة لغات وعليه اختيار اللغة المراد التعامل بها، كما تم تخصيص خط ساخن منذ إطلاق جائحة كوورنا، وتم إطلاق اللغتين الروسية والأوكرانية بعد أن كان باللغتين العربية والإنجليزية فقط".

وتابعت: "يتم عرض كل الخدمات من المطاعم والمتاحف ومواعيد الغلق والفتح وأماكن الفنادق، مثل عملية دعائية مبسطة لكى يتعرف السائح على كل الخدمات التي من الممكن أن يتلقاها على أرض مصر، وتم تدريب متلقى الشكاوى والاستفسارات على كيفية الرد، ويتم تزويدهم بالمعلومات، والتدريب تحت إشراف وزارة السياحة والشركة المنوط بها ويتم متابعتهم على مدار الساعة، والاتصال مفتوح لمدة 24 ساعة عدا اللغة الروسية حتى الساعة الخامسة وسيتم مدها، وأغلب الاستفسارات التي تلقيناها خاصة بالبى سى أر وجائحة كورونا أو سوء الخدمة في مكان معين ولابد أن يكون هناك رد خلال 24 ساعة على الشاكى".