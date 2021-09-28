السفير البريطاني يشيد بقرار بلاده بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر بسبب كورونا

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أشاد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي بقرار وزارة خارجية بلاده بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر إلا للضرورة بسبب فيروس "كورونا".

وقال بايلي - في تغريدة اليوم الثلاثاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنها أخبار رائعة اليوم قيام الخارجية البريطانية بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر بسبب مخاطر كورونا .. نأمل أن نرى السياح ⁧‫البريطانيين‬⁩ قريبًا".

من جانبها، أشارت السفارة البريطانية، عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنه تم تحديث نصائح السفر الخاصة بالمملكة المتحدة وتم إزالة مصر من قائمة النصح بعدم السفر إلا للضرورة، بناءً على التقييم الحالي لمخاطر ⁧‫كوفيد- 19".