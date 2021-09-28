السجن 7 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه لـ3 متهمين لتنقيبهم عن الآثار بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وأمانة سر نبيل شكرى،ربة منزل وعامل زراعى وأمين مخازن، بالحبس سنة مع الإيقاف، والسجن 7 سنوات لربة منزل ونجار وطالب مع تغريم كل واحد من المتهمين الستة مليون جنيه، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار .

تعود أحداث القضية رقم 23555 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا من عدد الأهالى بقرية المسلمية، بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار بمسكن ربة منزل بالقرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ بمعرفة النقيب عبد الرحمن محمد، معاون مباحث مركز الزقازيق، بالتنسيق مع المقدم " صلاح نعيم" مقدم شرطة بمباحث السياحة، وتبين قيام كل من " م ع " 38 سنة ربة منزل مقيمة المسلمية مركز الزقازيق،و"ال ع م " 28 عاما عامل زراعى، و" أ إ " 36 عاما نجار، و" إ أ ر"18 عاما طالب، و" ى ع ص" 36 عاما ربة منزل، و" ح ح م" 51 عاما أمين مخازن، بالحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل العثور على أوانى وقلل تعود للعصر اليونانى والرومانى وأنها تعتبر شواهد أثرية.

عقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم .