الدكتورة أسماء كمال مديرا لمشروع تفعيل المكتبة الرقمية وميكنة المكتبات بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قرار رقم 1355 لسنة 2021 بتعيين الدكتور أسماء كمال كامل مراد، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، مديرًا لمشروع تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات والمستودع الرقمي بجامعة الفيوم.

وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن عدد من طلاب جامعة الفيوم شاركوا فى مشروع الأزمات والكوارث بالمحافظة، والذى شهده الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، أن الطلاب تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتوزيعهم على ثلاثة أماكن للتدريب، هي: (ديوان عام محافظة الفيوم _ ونادى قارون _ وبحيرة قارون)، كما شهد المشروع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة فى التدريب العملى المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 85"، على ساحل بحيرة قارون.

وأشار إلى أن طلاب جامعة الفيوم أقاموا معرضا علميا و فنيا، والذى أشاد فيه السادة الحضور بفكر الطلاب وإبداعاتهم المعروضة، وبالمستوى المتميز لجميع العناصر المشاركة بالتدريب.

كما أكد على أن هذه التدريبات العملية تسهم فى تدريب الأجهزة التنفيذية، وصقل خبراتهم فى التعامل مع الأزمات والكوارث.