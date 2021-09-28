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الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:34 ص
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
 
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
 
وشددت على أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة، من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبى.

 


ضرائب جديدة

الحكومة

مصطفي مدبولي

مجلس الوزراء

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