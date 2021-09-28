اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 09:02 م
أكرم القصاص
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الجيش العراقي يدمر 4 مقرات لتنظيم داعش الإرهابي في ديالي

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 08:01 م
الجيش العراقي يدمر 4 مقرات لتنظيم داعش الإرهابي في ديالي الجيش العراقي
أ ش أ

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أعلنت قيادة عمليات الجيش العراقي في ديالي أن قوات الجيش، تمكنت من تدمير 6 مقرات لفلول تنظيم (داعش) الإرهابي، والاشتباك مع عناصره، وإبعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن جبال حمرين بمحافظة ديالي.
 
وأوضحت قيادة العمليات - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء - أن العملية الأمنية، التي انطلقت اليوم، شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا في معسكر عائشة، الذي يتخذ منه الإرهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم، مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة.
 
وأوضحت القيادة أن طيران الجيش العراقي قدم إسنادا رائعا للقوات الأمنية.

الجيش العراقي

تنظيم داعش الإرهابي

داعش

ديالي

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