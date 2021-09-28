الجيزة تزيل 25 حالة تعدى على أراضى الدولة وبناء مخالف فى حملات موسعة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه 18 لإزالة التعديات.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لإسترداد حق الدولة وإزالة أى تعديات على الأراضي أملاك الدولة وردع المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعه يومية بنتائج الحملات بكافه المراكز والمدن وعدد الحالات التى تم التعامل معها لإجراء تقييم لرؤساء الوحدات المحلية .



وفى ذلك الإطار قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة هنجر وتعدى على أراضى الدولة " خط بترول " بمنطقة المرازيق بالاضافة الى تنفيذ 18 قرار ازالة بفريتى نزلة الشوبك وابو رجوان لحالات بناء مخالف وتعديات على اراضى زراعية واملاك دولة رصدتهم وحدة المتغيرات المكانية وذلك فى اطار الموجه 18 لازالة التعديات.



كما قام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على اراضى املاك دولة بمنطقة ابو غالب بغرب الرياح بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدى على أراضى زراعية بقرى ذات الكوم وبرقاش على مساحات 60 : 80 متر وقد تم تسليم المخالف للشرطه الى جانب إزالة شدة خشبية تم إقامتها بالمخالفة على مساحة 200متر بقرية الإخصاص.



وفى مركز ومدينة ابو النمرس تم ازالة جمالون بدون ترخيص على مساحة 280متر بشارع الديب بالاضافة الى إزالة تعديات بالاسوار على مسطح 700متر بناحية حوض الثلاثينى بشبرامنت.



وفى حى بولاق الدكرور تم تنفيذ قرارا إزالة سقف الدور الثالث بعقار بشارع أبو اليزيد بالإضافة إلى إزالة جراج مبيت تم إقامته بالمخالفة بالطريق بشارع كفر طهرمس.







































