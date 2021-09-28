التنمية المحلية: 3 مليارات جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة فى دمياط

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة وذلك فى إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات الخدمية.

خلال الاجتماع، تابع شعراوى آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتى يجرى تنفيذها بمركز كفر سعد فى 28 قرية و219 عزبة وتابع.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى، استعرض جهود محافظة دمياط، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيدًا بالجهود التى قامت بها الدكتورة منال عوض فى توفير الأراضى المطلوبة لتلك المشروعات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية ، مشيراً إلى قيام الوزارة بالتنسيق اللازم للانتهاء من تخصيص باقى قطع الأراضى المتبقية بمختلف المحافظات خاصة فى ظل الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى.

وشدد شعراوى، على تقديم الدعم الكامل لمحافظة دمياط لتذليل أى معوقات أو تحديات فيما يخص توفير الأراضى أو أى تحديات آخرى مع جهات التنفيذ ومتابعة الوزارة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة لكافة المستجدات، مشيرًا إلى متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة ببرنامج تطوير الريف المصرى والتوجيهات المستمرة بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ برنامج تطوير الريف، والتى كان آخرها الأربعاء الماضى عقب اجتماع مجلس الوزراء لسرعة إزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى حياتهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على تحقيق ما يستهدفه هذا المشروع القومى العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتوفير واقع أفضل لأهالى تلك المناطق، لافتة إلى أن المحافظة نجحت فى توفير 142 قطعة أرض وجارِ توفير قطعة أرض أخيرة لإنشاء مجمعات خدمات حكومية وزراعية وبيطرية ومراكز شباب ونقاط للإسعاف.

كما أوضحت د. منال عوض أن قطاع التعليم يتضمن تنفيذ أعمال الإنشاء الجديد والإحلال الكلى والجزئى والتوسعات لـ 30 مدرسة وبلغت نسب التنفيذ لبعضها ما بين 95% إلى 100%، إلى جانب صيانة 21 مدرسة، موضحة أن تلك الجهود التى جاءت تحت مظلة المبادرة وساعدت فى تقليل الأعباء عن كاهل الطلاب من معاناة التنقل إلى مدارس بالقرى المجاورة والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشارت محافظ دمياط إلى جولاتها ومتابعتها اليومية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتى تتضمن حوالى 56 مشروعاً والتى ستسهم فى تحسين الظروف المعيشية وحياة كريمة للمواطنين، مشيرة إلى أن باقى القطاعات تجرى الأعمال بها على قدم وساق وفقًا للجدول الزمنى المحدد، كما نوهت إلى أن التكلفة التقديرية لحجم مشروعات المبادرة ستبلغ حوالى 3 مليار جنيه.

كما بحث اللواء محمود شعراوى والدكتورة منال عوض الموقف التنفيذى لمشروع تغطية ترعة الخياطة والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان، حيث وجه "شعراوى" بالإسراع فى معدلات التنفيذ لهذا المشروع الهام والذى سيساهم فى الحفاظ على البيئة والحد من التلوث والارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة .

وأشارت د.منال عوض إلى أن المعدلات التنفيذية للمشروع قد بلغت 83% للمرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان لتذليل أى معوقات للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة ودعم الوزارة فى هذا الشأن .

خلال الاجتماع تم أيضاً مناقشة واستعراض كافة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" بمنطقة شطا ، حيث أشار شعراوى إلى أهمية هذا المشروع والذى يهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم و الصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، كما أنه يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وقالت د. منال عوض أن المشروع يقع على مساحة 12 فدان بمنطقة شطا خارج الكتلة السكنية، ويتميز موقعه بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد، ويتضمن حظائر ومجزرين حكومى وآخر استثمارى وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير، كما أشارت إلى أن المعدلات التنفيذية بالمجزر وصلت إلى حوالى60%

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وخاصة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والرئيسية والرصف، والتى يأتى أهمها محور "السيالة - بورسعيد" بمدينة دمياط، واستكمال طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، بالإضافة إلى ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتأهيل ٤ شوارع رئيسية بمدينة فارسكور وأيضاً كورنيش النيل بمدينة الزرقا، بالإضافة إلى شارع الفنار بمدينة عزبة البرج.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية تلك المشروعات، والتى ستساهم فى تحسين حركة المواطنين والسيارات اليومية بشوارع المحافظة وخدمة عملية التنمية.

وحرص وزير التنمية المحلية، على متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع تراكمات القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين وتسليم المحطات الوسيطة المتحركة للمحافظة ، حيث أشارت د. منال عوض إلى أنه من المقرر شراء معدات للنظافة باعتمادات مالية قدرها 40 مليون جنيه من بينهم معدات سيتم تخصيصها لمركز كفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تابع وزير التنمية المحلية، ومحافظ دمياط، جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى استعراض جهود محافظة دمياط وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى انطلقت فى 13 سبتمبر الجارى.