اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:44 م
أكرم القصاص
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التنمية المحلية: نستهدف 16 ألف مبنى مخالف بالموجة الحالية من إزالة المخالفات

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:12 م
التنمية المحلية: نستهدف 16 ألف مبنى مخالف بالموجة الحالية من إزالة المخالفات خالد قاسم
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه في إطار سعى الدولة لإزالة أي تعديات على أراضيها، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم شن 17 موجة لإزالة التعديات، ونمر الآن بالموجة الـ 18 من إزالة التعديات.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "الموجة الـ 18 بدأت في سبتمبر الماضي، وستمر بـ 3 مراحل، وتستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف على مساحة 14 مليون متر مربع، وتستهدف 2260 حالة تعدي على أراضي زراعية، وخلال تلك الموجة تم استرداد حوالي مليون و489 ألف 678 متر مربع، وهي المرحلة الأولى من الموجة الـ 18".
 
وقال: "بالإضافة إلى أن هناك إصرار كبير على استرداد حق الشعب من خلال إزالة المخالفات، حيث نستهدف في المرحلة الأولى من الموجة الحالية، 14 مليون متر مربع".

التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية

التعدى على اراضى الدولة

المحافظات

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