التنمية المحلية تنشر صورا لحملات النظافة والتعقيم بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لحملات النظافة وحملات التطهير والتعقيم التي تجرى بشكل دورى في المحافظات حيث نشرت صورا من محافظات: "الأقصر والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا ومطروح"، مؤكدة متابعة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية للحملات من خلال تقارير دورية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار المحافظات في تكثيف حملات النظافة وحملات التطهير والتعقيم، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا ولاستعادة الشكل الحضارى للمدن والمراكز والقرى.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة، مشددا على أن الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب فى تحقيق نتائج سريعة في مستوى نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير فى النظافة خاصة بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في تشغيل المنظومة في 4 محافظات كمرحلة أولى وهى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.