اليوم السابع
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التصديري للكيماويات: استهداف السوق الأفريقي لزيادة الصادرات ونحاول التغلب على المعوقات

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 04:00 ص
التصديري للكيماويات: استهداف السوق الأفريقي لزيادة الصادرات ونحاول التغلب على المعوقات خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
كتب إسلام سعيد

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كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المجلس يجهز خطة واضحة المعالم حول استهداف السوق الأفريقي بصادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، تعتمد على إتاحة وتوفير المعلومات الشركات والمصانع المصدرة، وكذلك العمل على التواجد في كافة المحافل والمعارض للسوق الأفريقي.

 

وأضاف في تصريحات خاصة، أن قطاع الكيماويات يعتبر الحصان الرابح في القارة الأفريقية للصادرات المصرية، لذلك نعمل وبقوة على تنمية تواجدنا في السوق الأفريقي، في الوقت الذى تسجل فيه صادرات الأسمدة منفردة حوالي 1.2 مليار دولار خلال 2020.

 

وأوضح أبو المكارم، أن المجلس متواصل بصورة دائمة مع وزارة الصناعة والتجارة للتوصل إلى أفضل الطرق لاستهداف السوق الأفريقي، عبر اتاحة المعلومات والبيانات من خلال مكاتب التمثيل التجاري عن كافة الأسواق التي نسعي إلى دخولها خلال الفترة القادمة والأسواق التي نسعي لتعزيز التواجد فيها.

 

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يركز على السوق الأفريقي ودعمه من خلال تحمل تكاليف 80% وهذا يساعد في تحقيق مستهدفات القطاعات التصديرية المختلفة.


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