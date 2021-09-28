البحوث الإسلامية يطلق قافلة توعوية لمدينتى الخارجة والداخلة بالوادى الجديد

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية إلى مدينتي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد، ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية؛ حيث تستهدف القافلة المواجهة الحاسمة للأفكار المنحرفة والمضللة من خلال مناقشة حية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس.



وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، إن القافلة التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري وخاصة الشباب للتركيز على وعيهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئـولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن.



وأوضح الأمين العام أن القافلة تقوم بتنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ من خلال عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة.





