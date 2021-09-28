اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإحصاء: 174.6 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للبرازيل خلال النصف الأول من عام 2021

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:18 ص
الإحصاء: 174.6 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للبرازيل خلال النصف الأول من عام 2021 الصادرات
كتب مدحت عادل

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للبرازيل مسجلة 245.6 مليون  دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 89.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 174.6%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من البرازيل لتسجل  مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 930.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 8.4%.
 
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبرازيل لتسجل 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 22.9%.
 
وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية بمصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 مقابل 246 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1973.2%.
 
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 4.27 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 4.28 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 0.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 875 ألف دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 132.6%.

جهاز الإحصاء

مصر والبرازيل

اخبار الإقتصاد

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