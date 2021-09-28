اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء خريفية.. ولا ظواهر سوى الشبورة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:24 ص
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء خريفية.. ولا ظواهر سوى الشبورة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى اعتدال في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء تمتد الي نهاية الأسبوع الجاري.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس خريفى على شمال البلاد حيث تنخفض درجة الحرارة بشقيها العظمي والصغرى لتصبح حول المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من كل عام؛ ويزداد الشعور بالتحسن في حالة الطقس. 
 
كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة. 
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.
 
FB_IMG_1632819887692
 
 
FB_IMG_1632819889634
 
 
FB_IMG_1632819892214
 
 
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة