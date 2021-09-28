الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء خريفية.. ولا ظواهر سوى الشبورة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى اعتدال في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء تمتد الي نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس خريفى على شمال البلاد حيث تنخفض درجة الحرارة بشقيها العظمي والصغرى لتصبح حول المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من كل عام؛ ويزداد الشعور بالتحسن في حالة الطقس.

كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.