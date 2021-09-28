ابنة شقيق جمال عبد الناصر تكشف أسرارا جديدة عن عمها الزعيم فى ذكراه الـ51

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف مع هبة عبد الناصر ابنة شقيق الزعيم جمال عبد الناصر، من داخل منزلها بالاسكندرية، حيث تحدثت عن ذكرياتها مع الزعيم جمال عبد الناصر عمها .

وقالت هبة عبد الناصر، أن الزعيم كان له لقاءات عائلية، حيث كان يهتم بعائلته، ويلتقى بهم بالمعمورة بالإسكندرية، وتذكر واقعة طريفة وقعت بينها و بين عمها حينما التقت به فى المعمورة، و كانت ترغب بشدة فى مشاهدة أحد الافلام الأجنبية السينمائية فى ذلك الوقت، وكانت حزينة جدا لرفض أشقائها الذهاب معهم الى السينما، فقام الزعيم عبد الناصر بتلبية طلبها، وعرض الفيلم على إسطوانة داخل منزلهم بالمعمورة، وكانت آخر واقعة بينها وبين الزعيم حيث إلتقطت أخر صورة معه، وتوفى بعدها بعامين.

وعن يوم وفاتة ، قالت هبه:" لم اشهد ميدان وابور المياه بالاسكندرية بهذا الشكل طيلة حياتى، حيث خرجت حشود كبيرة إلى الشارع فى تظاهرات الوداع على الرغم أن الجنازة كانت بالقاهرة.

وحول علاقة الزعيم بوالدها، قالت كانت علاقة قوية، وكان هناك تليفون خاص بغرفة والدى ممنوع الاقتراب منه، لأنه كان مخصص لمكالمات الرئيس، وكان والدى يقول له يا ريس، والزعيم يقول لوالدى يا استاذ، حيث كانت علاقة إحترام متبادلة.

وحول مكانة الزعيم التى مازالت باقية فى نفوس المصريين الى الأن قالت ": كان و مازال وسيظل رمز لرفض الطغيان والثورة على الظلم، وزعيم الغلابة ليس فى مصر فقط، ولكن فى جميع دول العالم، حيث يوجد فى أمريكا الجنوبية 16شارع باسم الزعيم، وأكبر ميادين لبنان، وليبيا وسوريا، سميت باسم عبد الناصر، كما استمرت مكانتة فى نفوس المصريين، وهو ما شاهدناه بحمل صور الزعيم عبد الناصر فى ميادين ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن الرئيس السيسى أقرب الى شخصية الزعيم عبد الناصر خاصة فيما يتعلق بسياسة مصر القوية عالميا والاهتمام بالطبقات الفقيرة و تقديم الدعم الاجتماعى لهم.