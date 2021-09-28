إزالة 37 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 54 ألف متر فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان من إزالة 37 حالة تعدى بإجمالى مساحة 54 ألف م بمناطق الرضوانية والتجاريين والمحمودية، كما تم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية حفاظاً على حق الشعب وحماية لأرض الوطن.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه جارى التنسيق مع الجهات التنفيذية ومديرية أمن أسوان لإعداد خطة شاملة لتنظيم حملات متتالية لإزالة التعديات على أملاك الدولة من الأراضى وجسور الترع والمصارف.

ووجه اللواء عطية، الجهات المختصة بوضع قاعدة بيانات متكاملة بعد حصر دقيق ومطابق للواقع الفعلى لكافة أنواع التعديات وأصحابها لوقف الدعم المقدم لهم، ومنها 150 فدانا بقرية بلانة تقع على جسور ترعة النقرة، كانت مخصصة لإنشاء قرية نموذجية تضم جميع المرافق العامة والخدمات الجماهيرية.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه تم التنسيق مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بطرح باقى مشروعات تأهيل وتبطين الترع بالقرى المستهدفة لمبادرة الرئيس السيسي" التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة " ستصل أطوال الترع المستهدف تبطينها إلى 650 كم بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه، فيما تم تنفيذ أعمال بأطوال 60 كم من أجمالى 215 كم للأعمال التى تم طرحها بتكلفة 600 مليون جنيه.