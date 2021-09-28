اليوم السابع
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إزالة سوق عشوائى فى بولاق الدكرور وغلق قاعة أفراح بأوسيم

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:01 ص
إزالة سوق عشوائى فى بولاق الدكرور وغلق قاعة أفراح بأوسيم جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة المهندس عبد الله نور، عدة حملات أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة سقف الدور السادس فوق الارضى رصد متغير مكانى بشارع ابو اليزيد الحميمة من شارع المطبعة، وإزالة جراج للسيارات بشارع كفر طهرمس.

كما تم إزالة عقار مكون من ثلاث أدوار واقع فى مسار محور الفريق كمال عامر شارع ترعة الزمر، واستمرار إزالة التعديات بشارع الثلاثين "سوق على" وشارع كفر طهرمس وسوق كفر طهرمس.

وتم تنفيذ قرار تصحيح بإعادة التجارى إلى سكنى منطقة أبو قتادة ترعة الزمر بـ 2 محل، وجارى تمهيد شارع ترعة المجنونة استعداد الرصف، وتركيب بلاط بشارع البوسنة متفرع من شارع محمد حسن، ورفع القمامه من شوارع الحى.

كما تم مصادرة 24 تروسيكل، و 9 توكتوك وسيارة نصف نقل وتم إيداع المضبوطات مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وفى السياق أغلق مركز ومدينة أوسيم قاعة أفراح بقرية برطس بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتم مصادرة 150 كرسي و2 دي جي وسماعات، وإيداع المضبوطات مخازن المدينة، وتم تحرير المخالفة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.بمتابعه من فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.
 

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الجيزة

بولاق الدكرور

الاشغالات

اوسيم

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