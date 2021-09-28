إخلاء عقار يشكل خطورة داهمة بنطاق حى غرب المنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس الحى، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة قرار الإخلاء الإدارى الكلى لعقار يشكل خطورة داهمة، بنطاق حى غرب المنصورة، والعقار مكون من دور أرضى مكون من 3 محلات، وثلاث أدوار علوية، والعقار رقم 24 الصادر بشأنة قرار الاخلاء الادارى لما يمثلة من خطورة داهمة كائن بمنطقة شارع سيدى ياسين.