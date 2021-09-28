إخلاء عقار يشكل خطورة داهمة بنطاق حى غرب المنصورة.. صور

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس الحى، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة قرار الإخلاء الإدارى الكلى لعقار يشكل خطورة داهمة، بنطاق حى غرب المنصورة، والعقار مكون من دور أرضى مكون من 3 محلات، وثلاث أدوار علوية، والعقار رقم 24 الصادر بشأنة قرار الاخلاء الادارى لما يمثلة من خطورة داهمة كائن بمنطقة شارع سيدى ياسين.
توجهت لجنة مشكلة برئاسة الاستاذ أشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس الحى ، ومسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة، وهدير المنشاوى عضو قانونى على ضوء القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط الى موضع العقارين .
تمكنت اللجنة بالتنسيق مع قسم أول المنصورة من تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى الكلى للعقار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر على ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بسرعة تنفيذ القرارات الهندسية الصادرة بشأن العقارات الآيلة للسقوط حرصا" على حياة المواطنين والممتلكات.
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