أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 28-9-2021

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 28-9-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.38 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.73 ريال سعودى.



وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.38 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.13 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.97 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.73 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.45 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 209.30 ريال سعودى.