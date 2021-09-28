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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28-9-2021 بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28-9-2021 بالبنوك المصرية دولار
كتبت : سماح حمدى

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واصل سعر الدولار استقراره لليوم الثالت على التوالى اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليستقر فى بنكى الأهلي المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فى بنك الاسكندرية سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وفى بنكى أيضا القاهرة والبنك التجارى الدولى ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

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