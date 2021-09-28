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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء.. البلطى الاسوانى 17-37 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء.. البلطى الاسوانى 17-37 جنيها للكيلو سوق السمك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك في العبور للجملة اليوم الثلاثاء 28-9-2021 ،وفقا للأسعار الرسمية المعلمة من شعبة الأسماك بالغرف التجارية.
 
 
 
وتراوحت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، وسجل البلطي المزارع 1 20-23 جنيها للكيلو ، و البلطي المزارع 2 سجل 17-19 جنيها ،  والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.
 
 
 
وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.
 
 
 
وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.

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