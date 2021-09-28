اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

آليات التعليم لسد العجز فى المدارس قبل العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:30 م
آليات التعليم لسد العجز فى المدارس قبل العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف آليات التطوع فى المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى الجديد، نرصد فى التقرير التالى طرق سد العجز.
 
1 (2)
 

22
 

33

 


التربية والتعليم

سد العجز

الاستعانة بمعلمين لسد العجز

التطوع فى المدارس

التعاقد بالحصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة