الرئيسية أخبار عاجلة آليات التعليم لسد العجز فى المدارس قبل العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:30 م آليات التطوع فى المدارس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى الجديد، نرصد فى التقرير التالى طرق سد العجز. التربية والتعليم سد العجز الاستعانة بمعلمين لسد العجز التطوع فى المدارس التعاقد بالحصة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مع عودة المدارس .. ازاى تخلص طفلك من قلق وتوتر الرجوع فى وجود كورونا الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:05 ص الصحة تعلن تطعيم 900 ألف من العاملين بمنظومة التربية والتعليم الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:28 م التعليم توجه بسرعة تسجيل بيانات أعضاء لجنة فحص التغذية المدرسية إلكترونيا الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:12 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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