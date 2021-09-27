12.19 % انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 2021

كتب: مدحت عادل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2021.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 103.09 خلال شهر يوليو 2021 (أولـي) مقابل 117.39 خلال شهر يونيو 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 12.19٪.

وبلـغ الرقـم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 379.92خلال شهر يوليو 2021 مقارنة بشهر يونيو 2021 حيث بلغ 368.63 بارتفــاع قدره 3.06% وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف .

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 100.57 خلال شهر يوليو 2021 مقارنة بشهر يونيو 2021، حيث بلغ 98.80 بارتفاع قدره 1.79٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق خلال عيد الاضحي.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 95.66 خلال شهر يوليو 2021 مقارنة بشهر يونيو 2021 حيث بلغ 111.22 بانخفاض قدره 13.99٪ وذلك لانخفاض الطلب نتيجة لركود نشاط المقاولات، وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 104.26 خلال شهر يوليو 2021 مقارنة بشهر يونيو 2021 حيث بلغ 124.67 بنسبة انخفاض قدرها 16.37% وذلك يرجع الي اجازه عيد الاضحي وتوافر المخزون.