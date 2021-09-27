اليوم السابع
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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:55 م
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‎تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:00 م
‎تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
‎كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه
‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎الباذنجان العروس 7 جنيهات
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
‎‏‎- الفلفل الألوان بـ22 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‎الجوافة بـ15 جنيها.
‎بلح بارحى بـ30 جنيها.‎‏‎
‎‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها.
‎‏‎عنب بناتى بـ13 جنيها.
‎‏‎الباميا الخضراء بـ16 جنيها.
‎‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.


التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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