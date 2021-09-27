‎تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

‎كتب ـ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-



‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه

‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 7 جنيهات

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات

‎‏‎- الفلفل الألوان بـ22 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎الجوافة بـ15 جنيها.

‎بلح بارحى بـ30 جنيها.‎‏‎

‎‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها.

‎‏‎عنب بناتى بـ13 جنيها.

‎‏‎الباميا الخضراء بـ16 جنيها.

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.