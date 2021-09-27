‎تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 9 جنيهات.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه
- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
- الفلفل الألوان بـ22 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
الجوافة بـ15 جنيها.
بلح بارحى بـ30 جنيها.
- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
العنب الأحمر بـ14 جنيها.
عنب بناتى بـ13 جنيها.
الباميا الخضراء بـ16 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:00 م
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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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