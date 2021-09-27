وكيل صحة المنوفية يؤكد على الالتزام ببروتوكول العلاج الجديد في حميات شبين

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى حميات شبين الكوم، ورافقه فريق من المستشفى، برئاسة الدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى والدكتور هيثم سلامة استشارى الأشعة بالمديرية وفريق من إدارة الطب العلاجي.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام ببروتوكول العلاج الجديد الوارد من وزارة الصحة لتطبيقه بالمستشفيات، وكذلك توفر الأكسجين وتانكات الأكسجين، كما تم المرور على أقسام العزل بالمستشفى والاستماع إلى رأى المرضى عن مستوى تقديم الخدمه الطبيه وكذلك تم المرور على مخزن المستلزمات والتاكيد على توافر جميع المستلزمات الطبيه التى تحتاجها المستشفي.

وفى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية، أجرى الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه الدكتور هيثم قطب مدير إدارة التفتبش الفنى بالمديرية والدكتور أسامة منصور مدير مستشفى الصدر بشبين الكوم جولة تفقدية بمستشفى صدر شبين الكوم، وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته.

كما اطمأن وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتم التأكد من إنتظام العمل، موجهاً إدارة المستشفى والفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما قام بمراجعة السجلات الطبية، مؤكداً على تدوين جميع البيانات والإجراءات التمريضية الخاصة بالمريض بها، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفي، كما حرص على الإستماع إلى المرضى ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أى احتياجات طبية لهم.

وأكد وكيل الوزارة على إستمرارية متابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين،ومتالعة مدى توافر إسطوانات الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا، والتأكيد على إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

وخلال جولته التفقدية إستمع إلى أراء المواطنين المترددين على المستشفيات، وبعض المرضى للوقوف على مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحسن معاملتهم.

و يأتى ذلك فى إطار حرص وكيل وزارة الصحة على المتابعة الدورية والمستمرة لإنتظام سير العمل بالمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.



الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفيm