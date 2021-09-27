وكيل تعليم كفر الشيخ يكشف الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر المهندس محمد السبكى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقد اجتماع لبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد، فى أول الأعمال التى يقوم بها بعد تكليفه للقيام بتيسير الأعمال لمدة عام لحين شغل الوظيفة طبقا للقانون، خلفا للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد البربري، وكيل المديرية والدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام ،والمحاسب إبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وتم إرسال فاكس لمديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى شئون العاملين وشئون الطلاب بالإدارات التعليمية، لحضور الاجتماع، للوقوف على استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد وتوفير مناخ تعليمى مناسب للطلاب.

وقال السبكي، أنه تم تعميم جميع الكتب الدورية والقرارات الوزارية والفاكسات التى تخص الاستعداد للعام الدراسى الجديد على جميع الإدارات التعليمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس، حفاظاً على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية.

وأضاف السبكي، تم التأكيد على ضرورة سد العجز فى جميع التخصصات بمختلف المراحل وذلك من خلال إعادة توزيع جميع المعلمين بشكل عادل على المدارس، وفقاً لتخصصاتهم ومعدلات العجز والزيادة على أن يتم ذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد استقراراً للعملية التعليمية، والتأكيد على الانتهاء من كافة حركات الندب والنقل قبل 1/10/2021 استعداداً للعام الدراسى الجديد 2021/2022 مع مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل والندب والالتزام بالقرار الوزارى 202 لسنة 2013 ولا يتم اعتماد أى قرار ندب بعد التاريخ المحدد إلا فى الحالات المقررة قانونا.

وقال السبكي، تم التأكيد على تهيئة مناخ صحى وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم، وتم التأكيد على الاهتمام بالفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة، من الطلاب والمعلمين والإداريين، كما تم تكثيف المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس والتنبيه على حضور طابور الصباح للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية مع توزيع المهام لضمان سير العمل داخل الدواوين أثناء المتابعة.

وأضاف السبكي، تم التنبيه على ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك، وأنه وجه بمتابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة، بغية الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها، وتم التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المناهج, ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أى الامتحانات فى الأيام التالية الأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين.

وقال السبكي، أنه وجه بسرعة الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها، وحظر استخدام الهاتف المحمول نهائياً أثناء اليوم الدراسى لكل من الطلاب والمعلمين، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء فى المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.