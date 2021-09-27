وكيل تعليم دمياط يبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد والعجز والزيادة فى المواد

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مع موجهى عموم المواد الدراسية ومسئولى التنسيق بقاعة التدريب بديوان عام المديرية اجتماعا بحضور عبدالرازق الزينى وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية وباهر رزق مدير إدارة التوجيه الفني.

تناول الاجتماع استعدادات تعليم دمياط لانطلاق العام الدراسى الجديد ومتابعة إجراءات العجز والزيادة فى كل مادة دراسية وسبل مواجهة العجز فى بعض الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل وزارة الموجهين العموم بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة فى هيئات التدريس بكافة مدارس المحافظة والتطبيق الكامل للقرار الوزارى رقم 202 والخاص بإجراءات ندب ونقل المعلمين مع اتباع معدلات العجز والزيادة فى المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل مع تجهيز وإعداد ملف خاص بالحالات الصحية والإنسانية لبعض المعلمين الراغبين فى الندب والنقل والمدعمة بالمستندات الرسمية وعرضها على السلطة المختصة.

كما وجه عثمان الحضور بمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليف هيئات تدريس للعمل بالتطوع بالمدارس التى بها عجز، مشيرا إلى أهمية قيام الموجه العام (بالتعاون مع زملائه الموجهين والمعلمين) بتحديد احتياجات تخصصه فى جميع المدارس.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد بالالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسئولية فى العمل خلال تجهيز نشرات النقل داخل الإدارات التعليمية والتحلى بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة .

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ببحث معدلات العجز والزيادة فى المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام.