وصول أحدث أجهزة المنظار الجراحى ونجاح التشغيل التجريبى بمستشفى كفر الزيات

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية عن وصول أحدث أجهزة المناظير الجراحية إلى مستشفى كفر الزيات العام والذى تم توريده من منظومة الشراء الموحد، يأتى ذلك استمرارا لدعم محافظة الغربية لمنظومة الصحة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع الصحة والتخفيف عنهم .

وقد نجح الدكتور أسامة فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة فى بدء التشغيل الفعلى لجهاز المنظار الجراحى، وإجراء عملية جراحية لاستئصال مرارة مريض بواسطة جهاز المنظار الجديد، كأول عملية بعد التشغيل الفعلى، ونجحت العملية وحالة مستقرة.

ووجخ الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على دعمها المتواصل لمستشفيات المحافظة وحرصها الدائم على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .