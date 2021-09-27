ورشة لتعليم الخط الهيروغليفي للأطفال بمتحف كفر الشيخ ورحلة ترفيهية لكبار السن.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ القومي ورشة لتعليم الخط الهيروغليفي للأطفال من زوار المتحف وتضمنت الورشة تعريف باللغة المصرية القديمة ونشأتها وخطوطها وتعليم الأطفال الحروف الهيروغليفية وكيفية رسمها وكتابة اسمهم وتلوينه بمعاونة مسؤول قسم التدريب والمعارض بالمتحف، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

كما قام بعض الأطفال بجولة بالمتحف رافقهم أمناء المتحف لشرح أهم مقتنيات المتحف و توضيح أهمية المحافظة التاريخية، في ظل الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المتاحف كمؤسسة علمية وترفيهية.

كما استقبل متحف كفر الشيخ مجموعة من أعضاء نادي سخا لكبار السن في زيارة ترفيهية لهم، وتم اصطحابهم في جولة إرشادية بالمتحف للتعرف على فكرة سيناريو العرض الخاصة بالمتحف، والتعرف على أهم مقتنياته، معربين عن سعادتهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع فريق عمل المتحف، في ظل إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات الطبية.



الاطفال يستمتعون بالاثار



التنزه في متحف كفر الشيخ



تعليم الخط الهيروغليفي



جانب من ورشة لتعليم اللغة الهيروغليفية



رحلة ترفيهية لكبار السن والاطفال



زيارة ترفيهية لكبار السن بمتحف كفر الشيخ



شرح للخط الهيروغليفي



صورة تذكارية من داخل المتحف



صورة جماعية للفوج السياحي