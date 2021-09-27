والد شهيد الشهامة: الحكم لم يكن مفاجأة وسأقاضى المتهمين يوم القيامة

أكد محمد البنا والد محمود البنا المعرفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة" والمقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه راضٍ عن حكم محكمة النقض والتى أيدت الحكم المتهمين بنفس درجة محكمة الاستئناف.

وأضاف البنا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحكم لم يكون مفاجأة له، مشيرا إلى أنه سوف يقاضى المتهمين بقتل ابنه أمام الله يوم القيامة .

وقضت محكمة النقض اليوم، بتأييد الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات عاما.

كان اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط، إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.

وكانت محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد قامت ببتأييد الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات عاما .