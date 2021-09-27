هنا ماتت دنيا.. لعبة الإعصار تنهى حياة طفلة فى ملاهى بالإسكندرية.. لايف

الإسكندرية - أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا، اليوم، من مكان واقعة مصرع طفلة بالإسكندرية بعد سقوطها من أعلى لعبة "الإعصار" بملاهى شرق الإسكندرية.

وتباشر نيابة المنتزه بالإسكندرية التحقيقات بشأن واقعة مصرع طفلة إثر سقوطها من إحدى ألعاب ملاهى بمنطقة الرأس السوداء، وسماع شهود العيان وصاحب الملاهى .

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود بلاغا بسقوط طفله من لعبة بملاهى بمنطقة الراس السوادء ونقلها للمستشفى وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى، وتبين سقوطه طفلة 12 سنة، من لعبة الإعصار بعد تشغيل اللعبة بدقائق.

وبسؤال أسرة الفتاة، أفادوا بأنهم كانوا فى فسحة للملاهى وقامت الطفلة بركوب لعبة الإعصار، وفور تشغيل اللعبة بعدة دقائق فوجئوا بسقوط الطفلة من مسافة 10 أمتار، وتخبطها فى أجزاء من اللعبة، وتوجهوا بها إلى أحد المستشفيات ولكنها لفظت أنفسها الأخيرة، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.